إلغاء الكتاب الجامعي اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.. ما البديل؟ (التفاصيل)

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خاطب المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، بالتأكيد على قرار المجلس بإلغاء الكتاب الجامعي وتحويله إلى كتاب إلكتروني، اعتبارًا من العام الجامعي الجديد 2021\2022.

وطالب المجلس، رؤساء الجامعات، بإرسال تقرير شامل حول الإجراءات التي تم اتخاذها في كل جامعة والكليات التي انتهت من تحويل كتبها إلى إلكترونية حتي الآن، بالإضافة إلى المدد الزمنية للانتهاء من عملية التحويل قبل بداية العام الدراسي الجديد في جميع الكليات، مشيرا إلى أن الأمر مهم وعاجل.

ومن المقرر أن تعتمد الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي الجديد على الكتاب الإلكتروني، وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي بالكامل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية.

كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

كما وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.