وزير الثقافة يكلّف سوزان اليحيى مديراً للمعهد الملكي للفنون التقليدية

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في إطار تطوير منظومة الفنون التقليدية انطلاقاً من رؤية مجلس الأمناء

أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية، قراراً بتكليف الدكتورة سوزان محمد اليحيى، مديراً عاماً للمعهد الملكي للفنون التقليدية، لتتولى إدارة شؤون المعهد، وتنفيذ توجهاته الإستراتيجية، وتطوير منظومة الفنون التقليدية انطلاقاً من رؤية المجلس.

وتعدّ الدكتورة سوزان اليحيى، من الكفاءات الأكاديمية في مجال التصاميم والفنون، حيث عملت عضواً في هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إضافة إلى تقلدها عدداً من المناصب الإدارية والاستشارية خلال فترة عملها بالجامعة، كما عملت مستشاراً وعضواً في عددٍ من اللجان الاستشارية داخل الجامعة وخارجها.

كما أن د. "سوزان" حاصلة على درجة الماجستير في التربية الفنية ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم، إضافة إلى درجة دكتوراه ثانوية في السياسات والقيادة التربوية من جامعة شمال كولورادو الأمريكية، ولها مشاركات في عدة مؤتمرات علمية، وقامت بنشر عديد من البحوث في مجالات منوّعة، وهي من الشخصيات التي ساهمت في سبيل إنجاح فكرة مشروع المعهد حتى تم إطلاقه رسمياً.

يُذكر أن المعهد سيُطلق الحزمة الأولى من دوراته التدريبية خلال سبتمبر المقبل، الهادفة إلى إثراء الفنون التقليدية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة فيها، مع ما يتضمنه ذلك من رفع لمستوى الوعي العام بها، وتأكيد للهوية الوطنية من خلال المحافظة على أصول التراث الثقافي المادي وغير المادي في مجال الفنون التقليدية.

ويأتي المعهد الملكي للفنون التقليدية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف وزارة الثقافة من تأسيسه إلى تطوير القطاع الثقافي المحلي، وتنميته بالتعليم والمعرفة، حيث سيعمل المعهد على توفير برامج تعليمية متقدمة للمواهب والكفاءات الوطنية في قالب أكاديمي يضمن استدامة الفنون التقليدية السعودية.