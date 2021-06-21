الكويت.. تأجيل قضية اختطاف "فرح أكبر" وغدًا المرافعة الختامية في جريمة قتلها

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وقعت في رمضان الماضي حيث أقدَمَ الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها

حددت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين، جلسة 5 يوليو المقبل موعدًا للمرافعة الختامية في قضية خطف المغدورة "فرح أكبر"، وهي القضية التي سبقت قضية قتلها.

أما في قضية القتل وبحسب "القبس" الكويتية، فغدًا سيتم الاستماع للمرافعة الختامية من دفاع الطرفين، ومتوقع أن يتم حجزها بعد ذلك للحكم.

وكان قد مثُل المتهم نهاية مايو الماضي أمام المحكمة، وأنكر قتل "فرح" وخطفها ووضع جهاز تتبع بمركبتها.

ووقعت الجريمة في شهر رمضان؛ حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها، ورماها أمام المستشفى؛ ليتم ضبطه عقب ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة، التي هزت المجتمع الكويتي.

ووفق "إرم نيوز" أكد ضابط الواقعة العثور على جهاز تتبع بحوزة المتهم عند القبض عليه، كان يراقب به المجني عليها؛ لافتًا إلى أن المتهم سدد طعنة واحدة في صدر المجني عليها وأرداها قتيلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مرافعة شقيقة "فرح" المحامية "دانة أكبر"، في قضية كانت تضم المتهم، قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع "دانة" قضية عليه؛ إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد ذلك حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددًا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم؛ نظرًا لتهديده المتواصل.

ووجّهت عائلة الشابة "فرح" اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.