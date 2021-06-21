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باقٍ 48 ساعة.. استقبال طلبات راغبي الحج يتواصل والنتائج الجمعة

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باقٍ 48 ساعة.. استقبال طلبات راغبي الحج يتواصل والنتائج الجمعة باقٍ 48 ساعة.. استقبال طلبات راغبي الحج يتواصل والنتائج الجمعة
عبر تسجيل إلكتروني متاح للمواطنين والمقيمين بالمملكة بإجمالي 60 ألفاً

باقٍ 48 ساعة.. استقبال طلبات راغبي الحج يتواصل والنتائج الجمعة

لم يتبق سوى يومين على انتهاء فترة استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي ينتهي الساعة العاشرة مساءً من يوم الأربعاء بعد غد الموافق 13 ذو القعدة؛ في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

وبدأت وزارة الحج والعمرة في الثالث من شهر ذي القعدة الجاري، عبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ لمدة عشرة أيام؛ مؤكدةً أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي: "https://localhaj.haj.gov.sa/".

وتقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وكشفت وزارة الحج قبل نحو يومين؛ أنه تمّ تسجيل أكثر من نصف مليون طلب تسجيل للحج عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يمثلون أكثر من 150 جنسية؛ بينهم 59 % ذكوراً و41 % إناثاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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