لمنع الحمل غير المخطط له.. استمرار العمل بمبادرة «الثلاثين» في القليوبية

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أكد الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، على استمرار العمل في مبادرة «الثلاثين» للترويج لخدمات تنظيم الأسرة، والتى تشمل الترويج لتنظيم الأسرة، بدءً من الأسبوع الثلاثين من الحمل، مؤكدًا على دور الرائدات الريفيات في هذه المبادرة، لنشر الوعي بأهمية المبادرة بين الولادات ومنع الحمل الغير مخطط له.

وعقدت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، دورة تدريبية للرائدات الريفيات، بإشراف الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة، لتدريب الرائدات الريفيات على التركيز لترويج لوسائل تنظيم الأسرة بعد الولاده مباشرة، والتى سُتقام على مدار 5 أيام بمركز تدريب صحة المرأة، بدءً من أمس الأحد.

كما يتم تدريب ممرضات تنظيم الأسرة على كيفية استخدام دليل المشورة للمنتفعات لاختيار الوسيلة المناسبة لهم على مستوى مدن وقرى المحافظة لتحقيق الهدف من المبادرة.