7 خدمات توفرها المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفر المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الـ52، والتي ستنطلق يوم 30 يونيو وحتى 15 يوليو، العديد من المزايا.

ومن المزايا التي توفرها المنصة:

- الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة.

- أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى إفتراضيًا «أون لاين».

- خريطة المعرض.

- جولة إفتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

- غرفة عمليات دائمة للمعرض.

- دعم فني وخدمة عملاء أون لاين على المنصة.

- حجز تذكرة دخول معرض الكتاب واختيار اليوم بنفسك.

للدخول على لينك المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيتم تفعيله غدًا الثلاثاء: www.cairobookfair.gebo.gov.eg