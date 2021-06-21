7 خدمات توفرها المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (تفاصيل)

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توفر المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الـ52، والتي ستنطلق يوم 30 يونيو وحتى 15 يوليو، العديد من المزايا.
ومن المزايا التي توفرها المنصة:
- الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة.
- أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى إفتراضيًا «أون لاين».
- خريطة المعرض.
- جولة إفتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.
- غرفة عمليات دائمة للمعرض.
- دعم فني وخدمة عملاء أون لاين على المنصة.
- حجز تذكرة دخول معرض الكتاب واختيار اليوم بنفسك.
للدخول على لينك المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيتم تفعيله غدًا الثلاثاء: www.cairobookfair.gebo.gov.eg