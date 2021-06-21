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محافظة الفيوم: غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية مهربة وكواشف منتهية الصلاحية

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محافظة الفيوم: غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية مهربة وكواشف منتهية الصلاحية محافظة الفيوم: غلق 13 منشأة طبية وضبط أدوية مهربة وكواشف منتهية الصلاحية

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أعلنت محافظة الفيوم، الإثنين، غلق 13 منشأة طبية، وضبط أدوية مهربة وكواشف تحاليل طبية منتهية الصلاحية، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة .

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة الأسواق والأسعار، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وقامت بالمرور على ٣٧ منشأة طبية مختلفة التخصصات بمناطق منشاة لطف الله، والسواقي، والمسلة، والإصلاح الزراعي، وشارع السنترال، وكيمان فارس، وأسفرت عن غلق ١٣ منشأة طبية عبارة عن مركز للعلاج الطبيعي، و6 معامل تحاليل، و6 عيادات خاصة ( جهاز هضمي، جلدية، جراحة عامة) لإدارتها دون ترخيص.

وأضاف، أنه تم خلال الحملة ضبط أدوية مهربة وكواشف تحاليل طبية منتهية الصلاحية في عدد ٤ منشآت، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري مع جميع المخالفات، للحفاظ على صحة المواطنين.

المصرى اليوم

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