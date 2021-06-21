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«محافظ الأقصر»: يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.2%

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«محافظ الأقصر»: يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.2% «محافظ الأقصر»: يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.2%

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الأثنين نتيجة أمتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 /2021 لشهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الإساسى (الإعدادية العامة) بنسبة نجاح 80.2% .

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثانى عام 2020 /2021 لشهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الإساسى المهنى بنسبة نجاح 74.3% .

وكذلك تم اعتماد النتيجة العامة للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية والتى تعادل الأعدادية المهنية طبقاً للقرار الوزراى 291 لسنة 2017 مادة 14 بند 3 بنسبة نجاح 100% .

وأعتمد ألهم النتيجة العامة للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع الدور الأول للعاد الدراسى 2020/ 2021 بنسبة نجاح 92.8 %.

وأوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه تقدم لإداء أمتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الإعدادية العامة) 17935 طالب وطالبة منتظم ومنازل حضر منهم 17653 طالب، كما تم تقيد 1378 طالب وطالبة لإداء أمتحان الفصل الدراسي الثانى لشهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الإساسى المهنى تقدم منهم1375 طالب وطالبة.

وحضر امتحان التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 28 طالب لم يتغيب منهم أحد، وأخيراً تقدم لإداء الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع16 طالب وطالبة لم يتغيب منهم أحد. وتوجه محافظ الأقصر بالتهنئة لجميع الطلاب متمنياً لهم التفوق الدائم وأستمرار النجاح .

المصرى اليوم

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