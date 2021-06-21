ربة منزل تقتل زوجها «السعودي الجنسية» بعد علمها بزواجه من أخرى في شبين القناطر

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تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض وفاة شخص يحمل جنسية عربية «سعودي الجنسية» متزوج من مصرية ومقيمين بإحدى قرى مركز شبين القناطر حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجته المصرية طعنته بسكين في مشاجرة بينهما بسبب زواجه عليها وحاولت تضليل المباحث بالإدعاء بانه سقط على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف بالمنزل.

القي القبض على المتهمه وتحرر محضر بالواقعة وإحيلت للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجنى علية وإستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوفاة شخص يحمل جنسية عربية «سعودي الجنسية» ووجود شبهه جنائية عقب إدعاء زوجته إصابته بطعنه سكين اثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

إنتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر وبالفحص تبين ان المجني عليه إصيب بجرح طعني وتوفي أثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات وإدعاء الزوجه انه إصيب اثناء ذبح خروف بمنزلهما.

بتضييق الخناق على الزوجه والمعاينه تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة وإعترفت الزوجه انها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها مما اثار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتبين من التحريات ان الزوجه تدعي «ر.ا» 35 عام ومتزوجه من القتيل من مايقرب 10 سنوات ولديهما 4 اطفال صغار وانها فوجئت بزواجه عليها من شابة تصغرها فنشبت بينهما مشاده تحولت لمشاجرة فطعنته بسكين وحاولت إخفاء الجريمة بالإدعاء بسقوطه على السكين اثناء الإعداد لذبح خروف ولكن بتضييق الخناق عليها إعترفت بانها وراء الجريمة بعد ان ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.