أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط مدير صيدلية بتهمة التهرب الضريبي لأدوية مستوردة بالإسكندرية

Print
ضبط مدير صيدلية بتهمة التهرب الضريبي لأدوية مستوردة بالإسكندرية ضبط مدير صيدلية بتهمة التهرب الضريبي لأدوية مستوردة بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير صيدلية بتهمة الاتجار بالأدوية المستوردة بدون سداد الضرائب المستحقة عليها بالإسكندرية.

وأكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام مدير إحدى الصيدليات بالإسكندرية بالاتجار فى الأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، متخذاً من صيدلية بمنطقة سيدى جابر مقراً للترويج لنشاطه المؤثم فى بيع الأدوية لعملائه بنطاق محافظة الإسكندرية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة، تم استهدافه بمقر الصيدلية، وأمكن ضبطه وبحوزته 675 عبوة فيتامينات ومكملات غذائية وأدوية بعضها مجهولة المصدر والأخرى مهربة من الخارج وغير مسددة عنها الضرائب والرسوم المستحقة.

وبمواجهته، أقر بحيازته تلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات