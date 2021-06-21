ضبط مدير صيدلية بتهمة التهرب الضريبي لأدوية مستوردة بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير صيدلية بتهمة الاتجار بالأدوية المستوردة بدون سداد الضرائب المستحقة عليها بالإسكندرية.

وأكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام مدير إحدى الصيدليات بالإسكندرية بالاتجار فى الأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، متخذاً من صيدلية بمنطقة سيدى جابر مقراً للترويج لنشاطه المؤثم فى بيع الأدوية لعملائه بنطاق محافظة الإسكندرية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة، تم استهدافه بمقر الصيدلية، وأمكن ضبطه وبحوزته 675 عبوة فيتامينات ومكملات غذائية وأدوية بعضها مجهولة المصدر والأخرى مهربة من الخارج وغير مسددة عنها الضرائب والرسوم المستحقة.

وبمواجهته، أقر بحيازته تلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.