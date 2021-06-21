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ضبط شخصين بتهمة سرقة كابلات كهرباء بالشروق

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ضبط شخصين بتهمة سرقة كابلات كهرباء بالشروق ضبط شخصين بتهمة سرقة كابلات كهرباء بالشروق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية بأسلوب"القطع" بالشروق.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة لإدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى لتفقد الحالة الأمنية بالشروق بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما ، وبحوزتهما مبلغ مالى وكمية من الكابلات الكهربائية محملة على السيارة مجهولى المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من قطعة أرض فضاء والمخصصة لتغذية أعمدة الإنارة بالطريق العام بإسلوب "القطع".

كما أضافا بقيامهما بفصل الأغطية البلاستيكية عن الكابلات الكهربائية والتصرف فيها بالبيع كخردة لعميليهما " سيئى النية "جارى تحديدهما وضبطهما ، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع تلك المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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