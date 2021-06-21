أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

سقوط تجار مخدرات بحملة أمنية بالسلام

Print
سقوط تجار مخدرات بحملة أمنية بالسلام سقوط تجار مخدرات بحملة أمنية بالسلام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وكميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقة السلام.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات