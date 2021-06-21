سقوط تجار مخدرات بحملة أمنية بالسلام

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وكميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقة السلام.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.