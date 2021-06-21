وزير خارجية إسرائيل يقوم بأول زيارة للإمارات الأسبوع المقبل

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يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة للإمارات الأسبوع المقبل ستكون الزيارة الرسمية الأولى للدولة الخليجية منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الإثنين، إن يائير لابيد، الذي أدي اليمين الأسبوع الماضي ضمن الحكومة الجديدة، «سيحل ضيفا على سيجتمع مع وزير الخارجية الإماراتي» الشيح عبدالله بن زايد آل نهيان يومي 29 و30 يونيو .

وأضاف البيان «سيفتتح الوزير لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي»، وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.