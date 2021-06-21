أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

جورجينا تواسي رونالدو بعد خسارة البرتغال الثقيلة أمام ألمانيا (صورة)

Print
جورجينا تواسي رونالدو بعد خسارة البرتغال الثقيلة أمام ألمانيا (صورة) جورجينا تواسي رونالدو بعد خسارة البرتغال الثقيلة أمام ألمانيا (صورة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو، قائد البرتغالي لكرة القدم صورة عبر خاصية «الستوري» بحسابها الرسمي في «انستجرام»، السبت الماضي.

وتعرض المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو لخسارة ثقيلة أمام نظيره الألماني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2020».

وفور نهاية المباراة نشرت جورجينا صورة يظهر فيها رونالدو يتدرب بقميص البرتغال وعلى رأسه تاجا ملكيا وأرفقت الصورة بعلم البرتغال وقلب حب، في إشارة منها إلى أن النجم البرتغالي هو ملك كرة القدم ما اعتبره المتابعون مواساة بعد الخسارة القاسية.

ورغم الخسارة القاسية، تألق رونالدو في صفوف «برازيل أوروبا»، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله ديوغو غوتا.

وبهدفه اليوم، عزز رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

انضمام ناصر ماهر وبيكهام لتدريبات المنتخب الأولمبي

انضمام ناصر ماهر وبيكهام لتدريبات المنتخب الأولمبي