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البنك الأهلي يطلق خدمة التحصيل الإلكتروني مع قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي

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البنك الأهلي يطلق خدمة التحصيل الإلكتروني مع قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي البنك الأهلي يطلق خدمة التحصيل الإلكتروني مع قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي

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أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة ضمن باقة خدماته للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك على منصة «إدرس في »؛ والتي يشرف عليه قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي.

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الخدمة الجديدة تهدف لتوفير حلول دفع رقمية متطورة؛ لإتمام عمليات الدفع بسهولة وأمان للحد من التعامل النقدي، وسعيًا لتسهيل التعامل بالوسائل الإلكترونية التي يتيحها البنك تدعيمًا لخطه الدولة للتحول الرقمي.

وأكد «أبوالفتوح» على حرص البنك على مواكبة المستجدات التي أثرت على حتمية تطوير آليات التحصيل التقليدية، وجعلت من الضروري استحداث آليات جديدة أكثر تطورًا مما يدعم الشمول المالي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي أن استراتيجية جذب الطلاب الوافدين تأتي في ضوء التكليفات الرئاسية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة «إدرس في مصر»، ولتطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وجذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.

من جانبه، أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، على سعي البنك المتنامي إلى نشر أدوات الدفع الإلكتروني وبصفة خاصة بطاقة الدفع الوطنية «ميزة».

المصرى اليوم

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