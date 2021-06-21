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لأول مرة في .. السماح للهيئات بالعمل وقت الصلاة وعدم الإغلاق

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لأول مرة في السعودية.. السماح للهيئات بالعمل وقت الصلاة وعدم الإغلاق لأول مرة في .. السماح للهيئات بالعمل وقت الصلاة وعدم الإغلاق

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يدرس مجلس الشورى في المملكة العربية التصويت اليوم الإثنين على توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية ماعدا الجمعة.

وقالت صحيفة «عكاظ»: «مجلس الشورى سيصوت الإثنين على توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات».

وأضافت أن «التوصية استندت على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟».

وتابعت: «يرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة».

المصرى اليوم

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