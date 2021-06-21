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مستشفيات الوادي الجديد تستعد لمجابهة الإجهاد الحراري

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مستشفيات الوادي الجديد تستعد لمجابهة الإجهاد الحراري مستشفيات الوادي الجديد تستعد لمجابهة الإجهاد الحراري

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رفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى محافظة الوادى الجديد كافة الاستعدادات لاستقبال أي حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحرارى نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه خلال موجات الطقس الحار، فإن المواطن يكون معرضا لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، مثل ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي متمثلا في الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، وأيضًا سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

وأضاف أنه لابد من الابتعاد عن حرارة الشمس خلال الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ومن الأفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي إلا للضرورة .

المصرى اليوم

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