تجديد حبس المتهمين بتفريغ حمولة سيارة مياه صرف صحى بترعة في الأقصر

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أصدر رئيس محكمة بندر الأقصر المستشار ضياء القاضي قرار بتجديد حبس اثنين من الموظفين تابعين للوحدة المحلية بالبياضية، لقيامهم بتفريغ مياه صرف صحى من سيارة الكسح الحكومية داخل مياة ترعة نجع الحواكم بمركز البياضية، ١٥ يوما على ذمة التحقيق .

وتعود الواقعة عندما قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إحالة «سيد. أ. أ»، و«كامل. أ. ح» بمركز ومدينة البياضية إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة قيام سيارة كسح بتفريغ حمولتها بمجرى مياه ترعة أمام نجع الحواكم بالحبيل التابعة لمدينة البياضية، وذلك لما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، على أن تنسخ صورة من الأوراق وترسل للنيابة الإدارية المختصة لإعمال شئونها على النحو المبين بالأسباب .

جاء ذلك عقب المذكرة التي تقدم بها رئيس مركز ومدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، للسيد محافظ الأقصر بالواقعة، والتي تم إحالتها للسيد المستشار القانوني للمحافظة المستشار هشام البلكي، والذي انتهى بالرأي القانوني.