«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج عمر عبدالعزيز في دورته الـ 37

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تكريم المخرج عمر عبدالعزيز في الدورة الـ 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، عن مجمل أعماله الفنية.

ومن جانبه، قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرج عمر عبدالعزيز قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل فيلم «عالم عيال عيال»، «البعض يذهب للمأذون مرتين»، حيث كان أول أفلامه «دعوة خاصة جداً» عام 1982، ثم اتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل «بين شطين وميه»، وفيلم «فرحان ملازم آدم».

وأضاف أباظة أن الناقد السينمائي أحمد سعد الدين سيقوم بكتابة كتاب عن مشواره الفني وأبرز تفاصيل أعماله وسيتم توزيعه أثناء الدورة.