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أحلام تكشف حقيقة صورة الأميرة حصة نجلة الملك سالمان عبد العزيز

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أحلام تكشف حقيقة صورة الأميرة حصة نجلة الملك سالمان عبد العزيز أحلام تكشف حقيقة صورة الأميرة حصة نجلة الملك سالمان عبد العزيز

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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، حقيقية صورة متداولة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى متداوليها أنها تعود إلى الأميرة حصة، ابنة الملك السعودي، ​سلمان بن عبدالعزيز.

وخرجت صاحبة الصورة الحقيقية، لتقول أن البعض يتداول صورها على أنها الأميرة حصة، وقالت عبر حسابها بـ«تويتر» والذي يحمل اسم «نـوره الـشـعـبـان @Noraalshaaban»، معلقة على صورتها مع الملك ​سلمان بن عبدالعزيز: «أسمي آيات التهاني والتبريكات لسمو الأميرة حصة بنت سلمان بزفافها..الله يسعدها».

وأضافت: «وإذا أتشرف بمعرفة سموها الكريم، إلا أنني لازلت أستغرب استمرار الذباب الإلكتروني استخدام صوري الشخصية (منشورات ومقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي) على أنها للأميرة حصة ولابد وأن يكون لهذا السلوك مآرب أخرى!؟».

وأعادت الفنانة أحلام نشر تغريدتها معلقة: «أكيد هالصورة لا تمت لسمو الأميرة حصه بنت سلمان».

المصرى اليوم

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