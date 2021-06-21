المشدد 7 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على تحريات سرية ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط «محمود. ع. ص» 33 عاما سائق مقيم دائرة مركز بلبيس، وذلك حال استقلاله سيارته وبتفتيشه عثر بداخل السيارة على 8 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو بقصد الاتجار، وسلاح نارى بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.