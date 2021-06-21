أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت.. تأجيل قضية اختطاف "فرح أكبر" وغدًا المرافعة الختامية في جريمة قتلها

Print
الكويت.. تأجيل قضية اختطاف "فرح أكبر" وغدًا المرافعة الختامية في جريمة قتلها الكويت.. تأجيل قضية اختطاف "فرح أكبر" وغدًا المرافعة الختامية في جريمة قتلها
وقعت في رمضان الماضي حيث أقدَمَ الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها

الكويت.. تأجيل قضية اختطاف

حددت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين، جلسة 5 يوليو المقبل موعدًا للمرافعة الختامية في قضية خطف المغدورة "فرح أكبر"، وهي القضية التي سبقت قضية قتلها.

أما في قضية القتل وبحسب "القبس" الكويتية، فغدًا سيتم الاستماع للمرافعة الختامية من دفاع الطرفين، ومتوقع أن يتم حجزها بعد ذلك للحكم.

وكان قد مثُل المتهم نهاية مايو الماضي أمام المحكمة، وأنكر قتل "فرح" وخطفها ووضع جهاز تتبع بمركبتها.

ووقعت الجريمة في شهر رمضان؛ حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها وطعنها، ورماها أمام المستشفى؛ ليتم ضبطه عقب ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة، التي هزت المجتمع الكويتي.

ووفق "إرم نيوز" أكد ضابط الواقعة العثور على جهاز تتبع بحوزة المتهم عند القبض عليه، كان يراقب به المجني عليها؛ لافتًا إلى أن المتهم سدد طعنة واحدة في صدر المجني عليها وأرداها قتيلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مرافعة شقيقة "فرح" المحامية "دانة أكبر"، في قضية كانت تضم المتهم، قبل أكثر من عام، ليقوم الأخير بتهديد المحامية وأختها بالقتل، لترفع "دانة" قضية عليه؛ إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد ذلك حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لتقوم المحامية مجددًا برفع قضية ثانية عليه، ليفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم استجداء الضحية وأختها المحامية لوكيل النيابة بضرورة حجز المتهم؛ نظرًا لتهديده المتواصل.

ووجّهت عائلة الشابة "فرح" اتهامات للنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم، بعدما هدد بقتل الفتاة دون اتخاذ السلطات القضائية إجراءات صارمة بحقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني

تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين

تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين

حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام

حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"