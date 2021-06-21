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رسمياً.. وزير الرياضة يطلق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية "نافس"

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رسمياً.. وزير الرياضة يطلق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية "نافس" رسمياً.. وزير الرياضة يطلق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية "نافس"
بهدف تشجيع وتعزيز الاستثمار في قطاع الرياضة وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب

رسمياً.. وزير الرياضة يطلق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية

قالت وزارة الرياضة، اليوم، إن الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية تحت مسمّى "نافس".

و"نافس" هو مشروع تراخيص الأندية والأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية ضمن برنامج جودة الحياة تحت رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويعكس جهود وزارة الرياضة لتفعيل استثمار ومشاركة القطاع الخاص في الرياضة السعوديّة، الذي سوف يسهم في رفع مستوى الرياضيين وتحقيق النتائج ونمو الاقتصاد الرياضي، ليكون القطاع مساهماً في الناتج المحلي الإجمالي.

ويهدف الى تشجيع وتعزيز الاستثمار في قطاع الرياضة وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الخاص لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة وتطوير وتنمية القطاع الرياضي، ونمو إيراداته الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من حيث تنويع مصادر الاقتصاد وزيادة عدد الأندية والأكاديميات الرياضية، وتعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة وتطوير أداء الرياضيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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