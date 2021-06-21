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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 2747 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4٫6 طن أسماك مملحة "سردين" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المملحة بمحافظة الشرقية.

وفى الجيزة تم ضبط 2٫32 طن أسماك "بيف -لانشون" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الشرقية تم ضبط 2 طن "أسماك ماكريل" بدون مستندات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط 4,25 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.