أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

"مباحث ": ضبط 2747 قضية تموينية خلال 48 ساعة

Print
"مباحث التموين": ضبط 2747 قضية تموينية خلال 48 ساعة "مباحث ": ضبط 2747 قضية تموينية خلال 48 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 2747 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4٫6 طن أسماك مملحة "سردين" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المملحة بمحافظة الشرقية.

وفى الجيزة تم ضبط 2٫32 طن أسماك "بيف -لانشون" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفى الشرقية تم ضبط 2 طن "أسماك ماكريل" بدون مستندات غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط 4,25 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك