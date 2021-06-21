الداخلية: ضبط 35 سلاحا ناريا و112 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت من ضبط 35 قطعة سلاح نارى ، و112 قضية مخدرات وتنفيذ 44415 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 35 قطعة سلاح نارى، بحوزة 30 متهما، وتنفيذ 44415 حكما قضائيا متنوعا، وتشكيل عصابي ضم 5 متهمين ، ارتكبوا 11 حادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 112 قضية مخدرات بإجمالى 114 متهما، و17 متهما هاربا، و13 لقيامهم بأعمال بلطجة، و12430 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.