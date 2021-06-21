أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

قيمتها 32 مليون جنيه .. سقوط تاجر مخدرات حاول غسل أمواله بالبنوك

Print
قيمتها 32 مليون جنيه .. سقوط تاجر مخدرات حاول غسل أمواله بالبنوك قيمتها 32 مليون جنيه .. سقوط تاجر مخدرات حاول غسل أمواله بالبنوك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة للمخدرات، من ضبط مسجل خطر، لقيامه بغسل 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة من خلال إيداعها في بنوك مختلفة بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية بمحافظة المنيا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 32 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات