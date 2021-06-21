قيمتها 32 مليون جنيه .. سقوط تاجر مخدرات حاول غسل أمواله بالبنوك

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تمكنت الإدارة العامة للمخدرات، من ضبط مسجل خطر، لقيامه بغسل 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة من خلال إيداعها في بنوك مختلفة بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية بمحافظة المنيا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 32 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.