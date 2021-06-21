توقيع كتاب «الرسوم المتحركة في أفريقيا» 3 يوليو

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يحتفى نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما برئاسة سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب بعالم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا، وذلك يوم السبت 3 يوليو الساعة السادسة مساءا بسينما الهناجر .

يتكون برنامج اليوم بعرض عدد من أهم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا جنوب الصحراء إهداء من مؤسسة اسيفا للرسوم المتحركة، كما يتم توقيع كتاب «الرسوم المتحركة في أفريقيا» للدكتور محمد غزالة والذي أصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية باللغة الإنجليزية والعربية .

كما يكرم النادي المخرجة الكبيرة صاحبة الوافر والمتميز في عالم الرسوم المتحركة في أفريقيا المخرجة شويكار خليفة بإهدائه درع الدورة العاشرة لجهودها مع المهرجان في الورش المحلية في الأقصر على مدار السنوات العشر السابقة .

ويحضر الحفل الفنانة لبلبة والتي ستقوم بتسليم الدرع للمخرجة شويكار خليفة كما تحضر حفل توقيع الكتاب، ويدير الندوة الكاتب والمخرج أحمد عاطف، وتقوم المخرجة عزة الحسيني بإهداء الدورة العاشرة للمخرجة شويكار خليفة تكريما لدورها مع الرسوم المتحركة وجهودها مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .