محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير الامتحانات بلجان الدبلومات الفنية

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اطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ على سير الامتحانات بلجان الدبلومات الفنية من خلال جولة تفقدية لعدد من اللجان ومنها لجنة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، رافقهما وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم العام، والمدير العام للتعليم العام، مناقشًا الطالبات في مستوى الامتحان، وما إذا كان هناك شكاوى، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وكيل الوزارة بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 42 استراحة تستقبل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، واستراحات خاصة للسيدات وأخرى للرجال.