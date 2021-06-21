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لا شكاوى من امتحان الديناميكا للثانوية الازهرية بالقليوبية

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لا شكاوى من امتحان الديناميكا للثانوية الازهرية بالقليوبية لا شكاوى من امتحان الديناميكا للثانوية الازهرية بالقليوبية

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تفقد صباح اليوم الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية لجنة فتيات بنها ولجنة بنها بنين وبنها النموذجي لمتابعة امتحانات الصف الثالث الثانوى الأزهرى، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحانات اليوم في مادة الديناميكا.

واطمأن «الشحات» على تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من تنظيم الطلاب في الدخول، وتطهير اليدين، وارتداء الكمامات للجميع، وقياس الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة، مؤكدا أن الامتحانات تسير في هدوء ودون مشاكل من الطلاب .

وقال «الشحات» إن مديرى المراحل وموجهي العموم ورؤساء الإدارات التعليمية عليهم متابعة اللجان حسب الخطة الموضوعة لتغطية كافة اللجان للشهادة الثانوية أثناء الامتحانات، وتم التأكيد على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات دون ترهيب لهم، ومنع الهواتف المحمولة باللجان، وعدم السماح بأي محاولة للغش، ليأخذ كل طالب مجتهد حقه .

المصرى اليوم

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