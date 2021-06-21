أخبار عاجلة

"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نادي السينما الأفريقية يحتفي بالرسوم المتحركة في أفريقيا

Print
نادي السينما الأفريقية يحتفي بالرسوم المتحركة في أفريقيا نادي السينما الأفريقية يحتفي بالرسوم المتحركة في أفريقيا

لاقتراحات اماكن الخروج

يحتفى نادي السينما الأفريقية الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما برئاسة سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب بعالم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا. وذلك يوم السبت 3 يوليو الساعة السادسة مساءا بسينما الهناجر.

يتكون برنامج اليوم بعرض عدد من أهم أفلام الرسوم المتحركة في أفريقيا جنوب الصحراء إهداء من مؤسسة اسيفا للرسوم المتحركة، كما يتم توقيع كتاب «الرسوم المتحركة في أفريقيا» للدكتور محمد غزالة والذي أصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية باللغة الإنجليزية والعربية.

كما يكرم النادي المخرجة الكبيرة صاحبة الوافر والمتميز في عالم الرسوم المتحركة في أفريقيا المخرجة شويكار خليفة بإهدائه درع الدورة العاشرة لجهودها مع المهرجان في الورش المحلية في الأقصر على مدار السنوات العشر السابقة.

ويحضر الحفل الفنانة لبلبة والتي ستقوم بتسليم الدرع للمخرجة شويكار خليفة كما تحضر حفل توقيع الكتاب، ويدير الندوة الكاتب والمخرج أحمد عاطف، وتقوم المخرجة عزة الحسيني بإهداء الدورة العاشرة للمخرجة شويكار خليفة تكريما لدورها مع الرسوم المتحركة وجهودها مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات