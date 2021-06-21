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واصلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الاثنين، التدريب على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وحاضر في الندوة المهندس أحمد عماد، مدرب بشركة MTS.

وأوضح «صقر»، أن الهدف من اللقاء استكمال سلسلة التدريبات التي نظمتها الغرفة للتدريب على نظام التسجيل المسبق ACI، لتوضيح آلية التسجيل والخطوات اللازمة، للتسهيل على المتعاملين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه المستوردين مع بدء العمل بمنظومة الجمارك الجديدة، وتعمل «غرفة الإسكندرية» على مساعدتهم من خلال تنظيم مجموعة من الندوات، لتصبح تلك الندوات هي حلقة الوصل بين المتعاملين والجهات المعنية، للرد على كل استفساراتهم، ومقترحاتهم.

وقال المهندس أحمد عماد مدرب بشركة MTS، خلال كلمته، إن نظام «التسجيل المسبق للشحنات» يمكن تعريفه بأنه الحصول على موافقة من الجمارك على شحن أي بضاعة مستوردة من الخارج إلى مصر، بهدف تقليل نسبة المخاطر، وللحماية من الشحنات مجهولة المصدر.

وأضاف أنه سيتم التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات بدءًا من 1 يوليو المقبل، على الشحنات الواردة بالميناء البحري فقط، مضيفًا أن هناك عدة تدريبات مستمرة على ذلك النظام للمتعاملين من كل الجهات، مؤكدًا أن كل أطراف المعاملات التجارية ستشارك في ذلك النظام، كالمصدر والوكيل الملاحي والبنوك وغيرها من الأطراف.

تم خلال اللقاء، شرح الادوات اللازمة للعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات، موضحًا أن هناك ثلاث خطوات أساسية، وهم إنشاء حساب إلكتروني على موقع «نافذة» للخدمات الإلكترونية، والحصول على موافقة مبدئية للتعامل مع منصة نافذة من خلال الإنترنت، وتسجيل بيانات المصدر، كما تم توضيح آلية التسجيل بشكل تفصيلي، إضافة إلى الرد على استفسارات الحضور كافة.

"تجارية الإسكندرية" تواصل التدريب على نظام "التسجيل المسبق للشحنات ACI" (صور)

"تجارية الإسكندرية" تواصل التدريب على نظام "التسجيل المسبق للشحنات ACI" (صور)