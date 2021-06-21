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غدًا .. بدأ الحجز الإلكتروني للراغبين في زيارة معرض الكتاب

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غدًا .. بدأ الحجز الإلكتروني للراغبين في زيارة معرض الكتاب غدًا .. بدأ الحجز الإلكتروني للراغبين في زيارة معرض الكتاب

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ينطلق غدا الثلاثاء المنصة الكترونية، لبدأ الحجز الالكترونى للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال52.

حيث ينطلق المعرض هذا العام تحت شعار«في القراءة حياة»، ويقام خلال الفترة من 30 يونيو من الشهر الجاري وحتى 15 يوليو 2021، بمركز للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وسيحظر المعرض هذا العام اقامة الفعاليات الثقافية داخل مركز مصر للمعارض، حفاظا على السلامة العامة للجمهور والناشرين،حيث سيتم إقامة كل الفعاليات والأنشطة افتراضيا من خلال المنصة الخاصة بالمعرض .

ويمكن للزائرين ان يحددوا موعد زيارتهم للمعرض عبر المنصة.

www.cairobookfair.gebo.gov.eg

المصرى اليوم

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