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"الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

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"الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون "الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي حملاته الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 2940 مخالفات وظاهر سلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3632 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ، و97 قضية حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 30 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية ومطبوعات.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتين جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، كما تم ضبط 1410 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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