«مياه القليوبية» تنتهي من تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على السباكة (صور)
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الإنتهاء من تدريب 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، وذلك طبقاً للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة وشركة مياه القليوبية برعايه منظمة اليونسيف.
وقال بيان صحفي الإثنين، أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظرى عن عدد المحطات داخل القليوبية ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى.
وأكد أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الحضور، كما تم توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.