«مياه القليوبية» تنتهي من تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على السباكة (صور)

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الإنتهاء من تدريب 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، وذلك طبقاً للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة وشركة مياه القليوبية برعايه منظمة اليونسيف.

وقال بيان صحفي الإثنين، أن التدريب استهدف العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظرى عن عدد المحطات داخل القليوبية ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى.

وأكد أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الحضور، كما تم توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.

مياه القليوبية تعلن انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة

مياه القليوبية تعلن انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة

مياه القليوبية تعلن انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة

مياه القليوبية تعلن انتهاء تدريب 25 عاملا بالوحدات الصحية على أعمال السباكة