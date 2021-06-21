مباريات جولة الحسم اليوم في يورو 2020.. المواعيد والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم الأثنين 21-6-2021، 4 مباريات جديدة في جولة الحسم وختام مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

ويستعرض «المصري اليوم» مواعيد المباريات الأربع والقنوات الناقلة.

يواجه منتخب مقدونيا الشمالية نظيره منتخب هولندا في تمام السادسة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1

ويصطدم منتخب أوكرانيا بمنتخب النمسا، في نفس التوقيت، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2

كما يواجه منتخب فنلندا نظيره بلجيكا في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1

ويلعب منتخب روسيا مع الدنمارك في نفس التوقيت، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2