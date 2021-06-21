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أول تصريحات الرئيس الإيراني الجديد: سياساتنا الخارجية لا تبدأ من الاتفاق النووي ولا تنتهي به

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أول تصريحات الرئيس الإيراني الجديد: سياساتنا الخارجية لا تبدأ من الاتفاق النووي ولا تنتهي به أول تصريحات الرئيس الإيراني الجديد: سياساتنا الخارجية لا تبدأ من الاتفاق النووي ولا تنتهي به

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قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، إن سياساتنا الخارجية لا تبدأ من الاتفاق النووي ولا تنتهي به، وعلي العالم أن يدرك أن الضغوط والعقوبات لن تفلح معه وعليه أن يعيد النظر في رفعها.

وأضاف رئيسي في أول مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، إن المفاوضات يجب أن تضمن مصالح الشعب الإيراني، مؤكدا تمكنه من تغيير الظروف المعيشية والحياتية للشعب.

واكد رئيسي، إن تغيير الظروف للشعب ستكون من خلال نظام مبني على القانون والعدالة.

وتابع: سنعمل على إزالة العقوبات ولا نربط الظروف الاقتصادية بالمفاوضات، في إشارة منه إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني الجديد قد فاز بنسبة 62% وحصل على أصوات أكثر من 17 ملايين ناخب.

المصرى اليوم

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