أخبار عاجلة

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع -
وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الأضحى -
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة -
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم -
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صندوق التنمية الصناعية يفعّل الاعتماد الإلكتروني في خدماته

Print
صندوق التنمية الصناعية يفعّل الاعتماد الإلكتروني في خدماته صندوق التنمية الصناعية يفعّل الاعتماد الإلكتروني في خدماته
سعيًا إلى خدمة عملائه ولتسهيل إجراءات حصولهم على قرض

صندوق التنمية الصناعية يفعّل الاعتماد الإلكتروني في خدماته

مكّن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عملاءه من إنهاء إجراءات التعاقد إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى مقر الصندوق؛ وذلك سعيًا إلى خدمة عملائه، ولتسهيل إجراءات حصولهم على قرض.

جاءت هذه الخطوة ضمن خطط الصندوق الصناعي، التي تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، بإطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية، منها "الاعتماد الإلكتروني للعقود"؛ وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وخفض زمن إنجاز المعاملات.

وبدأ الصندوق بالعمل على ذلك منذ بداية العام 2019م؛ إلا أن أول إطلاق تجريبي لها كان خلال فترة فرض الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كوفيد19؛ وذلك سعيًا من الصندوق في ضمان استمرارية أعماله عن بُعد بكل كفاءة، ولتيسير كامل رحلة عميل الصندوق في الحصول على قرض، وتقديم الرهون والضمانات المطلوبة، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى مقر الصندوق.

وتمكن الصندوق الصناعي -بالتعاون مع وزارة العدل في غرة شهر رمضان من العام الحالي- من أن يكون الجهة الأولى في المملكة، التي تمكّن عملاءها من رهن العقارات وفكها إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى حضور العميل إلى كتابة العدل.

وكان لهذه الإنجازات أثر واضح في أداء الصندوق؛ حيث أصبحت كامل عملية توقيع عقد القرض وإنهاء عملية الرهن أو فكه، تستغرق دقائق معدودة، بدلًا من المدد السابقة التي كانت تصل إلى عدد من الساعات في توقيع العقد، أو عدد من الأيام في توثيق عقد الرهن أو فكه، بجانب عدم حاجة العميل إلى الحضور إلى مقر الصندوق، كما كان معمولًا به في السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"

شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً

شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض

شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض

أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع

أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع