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الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بشرط واحد

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الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بشرط واحد الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بشرط واحد
لمن تلقوا جرعة واحدة وسافروا

الكويت: لا دخول للعمالة المنزلية إلا بشرط واحد

كشفت مصادر حكومية كويتية، أن العمالة المنزلية المقيمة في الكويت والذين تلقوا جرعة لقاح ثم أصيبوا بعد السفر إلى الخارج؛ سيتم منعهم من دخول الكويت بعد ١ أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن موعد الجرعة الثانية، بعد الإصابة؛ سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع، ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.

وبيّنت المصادر أنه في حالة التطعيم بجرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا " أكسفورد، وحدثت إصابة للشخص؛ فعليه إكمال 12 أسبوعًا ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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