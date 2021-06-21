ضبط بدال تمويني يحجب السلع التموينية بقصد بيعها في السوق السوداء في القليوبية

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ضبطت مباحث ومديرية تموين القليوبية خلال حملة على البدالين التموينين في المحافظة مدير مسؤول عن أحد المحلات الخاصة بصرف السلع التموينية يقوم بحجب السلع الخاصة بالتموين وعدم صرفها للمواطنين المستحقين لها بقصد بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على حوالي طن سكر و144 عبوة زيت تمويني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مديرية التموين أسفرت عن ضبط المدير المسؤول عن محل بدال تمويني لحيازته 1.22 طن سكر و144 عبوة زيت تمويني مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام بتجميعها وحجبها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.