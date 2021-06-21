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نائبة : الإسراع في التحول الرقمى يساهم في مكافحة الفساد والرشوة

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نائبة : الإسراع في التحول الرقمى يساهم في مكافحة الفساد والرشوة نائبة : الإسراع في التحول الرقمى يساهم في مكافحة الفساد والرشوة


أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أكد فيها أن التحول الرقمى تم في 60 خدمة مختلفة وجارٍ إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات، مؤكدة أن الدكتور عمرو طلعت من الوزراء الذين حققوا نجاحات كبيرة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل ما يتعلق بملف التحول الرقمى.

وقالت «إسماعيل» إن الأمر يتطلب الإسراع في تنفيذ هذا الملف الذي سيكون له دوره الكبير في مكافحة جرائم الفساد والرشوة بجميع أنواعها لأن جميع الخدمات التي سوف يحصل عليها المواطن ستصل إليه مباشرة ولن يكون هناك اتصال مباشر بينه وبين الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة، إضافة إلى سرعة الحصول على الخدمات، مشيدة بتأكيد الدكتور عمرو طلعت بأن خدمة تجديد الرخص أصبحت متاحة إلكترونيا بالكامل وأنه يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات التحول الرقمى من خلال الاتصال بالخط الساخن وأن ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة انتقالا نوعيا وأنه يتم توثيق حاليا مليار ورقة ليصبح التعامل بها رقميا وقاعدة البيانات مؤمنة بالكامل وهناك بعض الوزارات قد انتهت من هذا التوثيق.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية للدكتور عمرو طلعت على تعاونه الصادق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة وتأكيده أنهما يعملان معاً كفريق واحد لإجراء امتحانات الثانوية العامة دون مشكلات وأن الكابلات إدارة وزارة الاتصالات والشبكات الداخلية في المدارس من إدارة وزارة التربية والتعليم، معربة عن أملها في أن تتم امتحانات الثانوية العامة هذا العام بدون أي مشكلات بصفة عامة وبشأن مشكلة سقوط السيستم بصفة خاصة.

المصرى اليوم

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