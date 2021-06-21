رئيس وزراء أرمينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

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أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، أمس، مضيفا في كلمة له في صفحته على فيسبوك، الشعب الأرميني أعطى حزبنا«العقد المدني» التفويض لحكم البلاد.

وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في أرمينيا عقب مطالب لرئيس الوزراء بالتنحي إثر الحرب، التي خسرتها أرمينيا في مواجهة أذربيجان.

وكان من أبرز المنافسين حزب الرئيس السابق روبرت كوتشاريان باسم (إحياء أرمينيا).

و استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينيات.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين البلدين في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر بعد تدخل روسيا، التي نشرت 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.