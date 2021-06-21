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شرط محمود الخطيب سبب خوض الأهلي لمباراة الترجي .. تعرف عليه

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شرط محمود الخطيب سبب خوض الأهلي لمباراة الترجي .. تعرف عليه شرط محمود الخطيب سبب خوض الأهلي لمباراة الترجي .. تعرف عليه

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تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز بهدف على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج «الماتش»: «المواقف الصعبة بيبان فيها معدن اللاعبين».
وتابع: «كل اللعيبة كانت رجالة وبتأدي بشكل رائع، المباراة الأولى انتهت، اخدت خطوة مهمة ولكن مش حاسمة في التأهل للنهائي».
وأضاف: «كان في اتصال دائم مع الكاف ومحمود الخطيب علشان يكون في تعهد كتابي لسلامة اللعيبة، لو حصلت حاجة هرجع لمين؟».
وواصل: «شرط التعهد كان قرار من الخطيب أن مش هننزل الملعب غير لما يكون في تعهد كتابي من الأمن والكاف بسلامة اللاعبين وإنهم المسئولين».
واختتم عبد الحفيظ: «اللعيبة قالت هنلعب اللقاء وهنكسب وقفلنا الصفحة، شرطنا الأساسي هو كان مين هيكون مسئول عن سلامة اللاعبين، طلبنا ده واتنفذ فقررنا نلعب ووافقنا على ده».

المصرى اليوم

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