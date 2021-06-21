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«كيف تعثر على قوتك الداخلية».. ندوة جديد بجمعية الجديدة

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«كيف تعثر على قوتك الداخلية».. ندوة جديد بجمعية مصر الجديدة «كيف تعثر على قوتك الداخلية».. ندوة جديد بجمعية الجديدة

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تنظم جمعية الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، ندوة بعنوان «القوى الانسانية الايجابية الناعمة في حياة الانسان»، وذلك في الخامسة من مساء غد الثلاثاء في مكتبة المستقبل التابعة للجمعية، والتى ترصد انواع القوى المختلفة في المكنون الانسانى والتعرف على القوى الايجابية والعمل على تنميتها وتطورها، والقوى السلبية وكيفية التخلص منها، يحاضر في الندوة الدكتور على سليمان اخصائى التنمية البشرية .

قال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، إن الندوة تتناول في عدة محاور مفهوم القوى الايجابية، والقوى الايجابية في مقابل القوى السلبية، ومكونات القوى الايجابية وهى مكونات شخصية ذاتة، مكونات معرفية عقلانية، مكونات عاطفية انفعالية وحدانية، ومكونات اجتماعية ومنها الثقة بالنفس الذكاء العاطفي المرونة النفسية الصلابة النفسية الحكمة الشجاعة الحس الانساني- العدالة- الاعتدال-التسامي-التفاؤل الايحابي -التفاؤل السلبي- التفاؤل المتعلم- التشاؤم- التشاؤم المتعلم -راحة البال-الانفتاح على الذات والاخر -الالتزام- السعادة-الصدق-الامانة-التفكير- اخطاء التفكير -الصحة النفسية

المصرى اليوم

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