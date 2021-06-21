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شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد"
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الأحد 11 يوليو 2021 09:32 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 09:32 صباحاً
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض
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الأحد 11 يوليو 2021 09:32 صباحاً
أكثر من 52 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران في أسبوع
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:32 صباحاً
وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الأضحى
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الأحد 11 يوليو 2021 09:25 صباحاً
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:17 صباحاً
استعداداً لموسم الحج.. صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية كافة بالحرم
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الأحد 11 يوليو 2021 09:17 صباحاً
افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي
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الأحد 11 يوليو 2021 09:12 صباحاً
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:12 صباحاً
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فنانة تستخدم الملاحظات الصوتية لخلق أعمال فنية وتبيعها بسوق الرموز غير القابلة للاستبدال
فيديو
cnn arabic
الاثنين 21 يونيو 2021 11:42 صباحاً
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