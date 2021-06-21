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«عربية النواب» تدين اعتداء «الحوثى» على

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«عربية النواب» تدين اعتداء «الحوثى» على السعودية «عربية النواب» تدين اعتداء «الحوثى» على

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قيام جماعة الحوثى باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
واتهم «أباظة» المجتمع الدولى بالصمت والتخاذل أمام هذه الجرائم الإرهابية من جماعة الحوثى ضد المملكة الحربية السعودية، مؤكداً ان صمت المجتمع الدولى جعل جماعة الحوثى تستمر في أعمالها الإرهابية والإجرامية ضد السعودية. وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل مساندة دولة اليمن الشقيقة في مواجهة جماعة الحوثى حتى لا تتكرر أعمالها الإرهابية داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية معلناً تأييده التام والمطلق لما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولى وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

المصرى اليوم

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