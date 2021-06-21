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محمود أبو الدهب: هذا اللاعب سر تفوق الأهلي على الترجي

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محمود أبو الدهب: هذا اللاعب سر تفوق الأهلي على الترجي محمود أبو الدهب: هذا اللاعب سر تفوق الأهلي على الترجي

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أشاد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، بآداء لاعبي المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «الأهلي قدم مباراة كبيرة تكتيكياً وبدنياً، ولم يتأثر اللاعبون بما حدث قبل اللقاء من شغب الجمهور التونسي وتأجيل المباراة لمدة ساعة، فتلك العوامل لم تؤثر بالسلب على لاعبي المارد الأحمر، وظهر اللاعبين على قلب رجل واحد وتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية والإقتراب من وضع قدماً في نهائي دوري أبطال إفريقيا»

واختتم أبو الدهب: «بيتسو موسيماني أدار المباراة بشكل رائع، خاصةً بعد الدفع بمحمد مجدي أفشة في شوط المباراة الثاني، وهو التغيير الذي أحدث الفارق ونجح في تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي، كما أن أكرم توفيق قدم مباراة كبيرة في مركز الظهير الأيمن وتمكن من تعويض غياب محمد هاني».

المصرى اليوم

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