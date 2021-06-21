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طلب صيفي قوي.. "برنت" يرتفع لـ 73.74 دولار للبرميل

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طلب صيفي قوي.. "برنت" يرتفع لـ 73.74 دولار للبرميل طلب صيفي قوي.. "برنت" يرتفع لـ 73.74 دولار للبرميل
مدعوماً أيضا بتوقف محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران

طلب صيفي قوي..

ارتفعت النفط، اليوم الإثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد يُنبئ بتأخرٍ في استئناف إمدادات إيران العضو في "أوبك".

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنسبة 0.3 بالمئة أيضاً وصعد إلى 71.94 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية، وفق " اليوم".

على صعيد آخر، توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد، بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك.. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفاً لنحو عشرة أيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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