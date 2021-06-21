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اليوم.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«اللجان النوعية»

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اليوم.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«اللجان النوعية» اليوم.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«اللجان النوعية»

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تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الإثنين، الحكم على متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنتي العمليات والتأمين».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنايات ،بعد ان وجهت له تهمه الانضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة الاخوان الارهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له النيابة تهمة حيازة مواد من المفرقعات ( كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الاسود ).

المصرى اليوم

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