«شباب ورياضة الإسكندرية» تطلق «كن قيادياً.. كن مؤثراً» لمحاكاة مجلس الشيوخ

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للمرة الثانية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة،ممثله في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، الاستمارة الالكترونية للمشاركة بنموذج المحاكاة الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لمجلس الشيوخ، تحت شعار «كن قياديا.. كن مؤثراً».

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن المحاكاة مستمرة حتى 30 يونيو الجارى، وتتطلب عدة ضوابط منها ألا يقل عمر المشترك يوم فتح باب الاشتراك عن 25 سنة ولا يزيد عن أربعون سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وذلك من خلال خلال الإستمارية الإلكترونية التالية https://www.emys.gov.eg/youth/elecElders_form.

وأوضحت أن هذه التجربة تعد الثانية من نوعها التي تجرى ضمن برلمان الشباب وتعد نموذج محاكاة لمجلس الشيوخ يؤهل جيل كامل من الشباب للقيام بدور فاعل في الحياة السياسية فيما بعد، حيث تعد هذه التجربة الديمقراطية تدريب عملي للحياة السياسية فيما بعد.

ولفتت إلى أن الهدف من المحاكاة السياسية، التعريف بماهية البرلمان ووضع تصورات من الشباب لتقديمها وطرح أفكار وأسلوب عمل متعاون بين أعضاء البرلمان المصرى، من خلال «التشبيك» بين برلمان الشباب ومجلس النواب لخدمة قضايا الوطن، كما أنها تعد تجربة أولى لخلق قنوات إتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيًا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك في إطار التحول الرقمي خاصة وأن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة التي تسهم بشكل كبير في إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة، لافتة إلى أن النموذج يهدف أيضا لإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن تصوراتهم فيما يتعلق بالقوانين وكيفية صياغتها، وإعداد كوادر شبابية تصلح للتمثيل البرلماني المشرف، ودراسة الأوضاع السلبية في المجتمع وإيجاد حلول لها، ومحاولة مناقشتها فعليا في مجلس النواب، وتدريب الشباب على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة على مستوى العالم ومحاولة الاستفادة منها.