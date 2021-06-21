أخبار عاجلة

افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
اختتام مناورات "سي بريز" في البحر الأسود -
هل ينهي سقوط محافظة البيضاء اليمنية بيد التحالف وقوات هادي معارك الحوثي بمأرب؟ -
تونس.. انتشار غير مسبوق لسلالتي كورونا -
شاهد.. طائرة بدون طيار تركية تصيب هدفا بشكل مباشر -
الفن من زوال الإمبراطورية حتى الحداثة -
"ذراع عسكرية" خطرة في الشرق الأوسط -
طالبان: سيطرنا على 150 منطقة بعموم أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

قطر تضع شرطا لدخول جميع الجماهير إلى ملاعب 2022

Print

NASEEM ZEITOON

وقال بن خليفة، في حوار مع الصحف القطرية، إن "قطر نجحت وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال، لأنها بدأت في الاستعداد مبكرا.

وأضاف: "بسبب وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب أثناء مباريات 2022 بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات "كورونا" لمشجعي منتخبات البطولة.

وأوضح: "نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم"، متابعا: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن أن بلاده تستعد لإقامة كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن أي تأخير في إعداد المنشآت أمر غير مقبول. وقال، خلال كلمة عبر الفيديو أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "نحن نستعد الآن لهذا الحدث الكبير. ونرى أن أي تأخير في إعداد المنشآت غير مقبول. نعتقد أنه يجب أن يقام في الوقت المحدد".

من جهته، تحدث جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، لـ"سبوتنيك"، عن جاهزية الملاعب والبنية التحتية وملف اليد العاملة. كما تحدث عن الاستفادة من التجربة الروسية في التنظيم والتعاون المتبادل مع عدد من الدول في هذا المجال، وعن تصميم الملاعب التي تعكس تاريخ وهوية المنطقة، مرحبا بالجماهير من مختلف أنحاء العالم لزيارة قطر، حيث سيكونون على موعد مع بطولة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم

المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم